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Dünya İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmaya göre 'Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma'
Dünya

İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmaya göre 'Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma'

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:36:00 -
İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmaya göre 'Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma'

Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı" hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, "bu muhtemel tehdidi" ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

Araştırmada, "Ankara'nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı" kaydedildi.

Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

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