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Dünya İsrail'de bir ilk! Aşırı sağcı parlamentodan kovuldu
Dünya

İsrail'de bir ilk! Aşırı sağcı parlamentodan kovuldu

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, başkanlık ettiği oturumda kendisine terörist diyen aşırı sağcı vekili parlamentodan dışarı attırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 04:34:00 -
İsrail'de bir ilk! Aşırı sağcı parlamentodan kovuldu

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

Arap vekile 'terörist' dedi

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

Yaka paça dışarı çıkardılar

Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İsrail Basını büyük ilgi gösterdi

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

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