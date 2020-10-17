  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail’de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı
Aktüel

İsrail’de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:23:03 -
İsrail’de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı

KUDÜS (AA) - İsrail’de yaşayan Azerbaycan ve Ermenistan asıllı iki grup arasında Batı Kudüs yakınındaki trafik kazasıyla başlayan kavga gerilime neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın saldırılarını protesto etmek için konvoy halinde Tel Aviv’den Batı Kudüs’e hareket etti.

Grup, İsrail’in Azerbaycan’a silah satışını protesto etmek isteyen Ermenistan asıllı İsraillilerin oluşturduğu konvoy ile Batı Kudüs yakınında karşılaştı.

Ermenistan asıllıların konvoyundaki bir araç, İsrail vatandaşı Azerbaycanlıların oluşturduğu konvoydaki araca çarptı.

Kaza sonrası gerginliğin artması nedeniyle iki grup arasında kısa süreli kavga yaşanırken, İsrail polisinin olay yerine gelmesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.

İsrail’de yaşayan Azerbaycan toplumunun temsilcilerinden Vasıf Musayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın Ermenistanlıların kaza sonrası Azerbaycanlı gruba hakaret etmesi nedeniyle başladığını anlattı.

İsrail’de yaşayan Azerbaycan asıllı Yahudiler, perşembe günü Ermenistan saldırılarına tepki göstermek için Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde gösteri düzenlemişti.

- İsrail’de 100 bine yakın Azerbaycanlı Yahudi yaşıyor

İsrail’in birçok kentinde 100 bine yakın Azerbaycan asıllı Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.

Bu Yahudilerin çoğunun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan süreçte İsrail’e göç ettiği ifade ediliyor.

Azerbaycan’da yaşayan Yahudi nüfusunun ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.   

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür s..
Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı
Dünya

Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı alçak saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan Rus güvenlik Uzmanı Yevgeniy Mihaylov, "Erm..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay