İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Filistinlilere hayatı zindan eden Siyonist İsrail’in zulmü, Ultra Ortadoks Yahudilerini de bezdirdi...



Ultra-Ortodokslara bağlı olan Lev Tahor mezhebinin yüzlerce üyesi sığınma için İran’a gitmeye çalışırken, Tel Aviv yönetimi onları polis zoruyla durdurmaya çalışıyor.



İsrail’deki zorunlu askerlikten kaçabilmek için İran’ın daveti üzerine bu ülkeye yerleşmeye çalışan Yahudi topluluk, Amerika ve İsrail’in ortak operasyonuyla engellendi.



Filistinlilere yapılan zulme karşı olan ve dini gerekçelerle İsrail devletinin olmaması gerektiğini savunan ve bu sebeple Siyonistlerin zorunlu askerlik uygulamasından muaf tutulmak isteyen Ultra-Ortodoks Yahudiler, zorla askere alınma zorbalığının son yıllarda yaygınlaşması sonrası kurtuluşu kendilerine kucak açan Tahran’da buldu.

Hamaney'e bağlılık yemini ettiler!

Son dönemde İsrail askeri olmayı ve İsrail’de memur olmayı dinen yasak gören Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında asker ve memur olmaktansa başka ülkelere göç etme fikrinin yayıldığı gözlemleniyordu. İranlı yetkililer, İsrail’de askerliğe zorlanan Yahudilere ülkelerine yerleşme çağrısında bulunmuşlardı. 2018’den itibaren Lev Tahor mezhebine bağlı Yahudiler, Siyonizm uygulamalarından kaçmak için İran’a yerleştiği bildiriliyor.



İsrail sitesindeki habere göre, Yahudi mezhebi Lev Tahor’un lideri de 2019’da İran’a yerleşti ve İran dini lideri Ali Hamaney’e bağlılık yemini etti.

Guatemala üzerinden kaçış

Siyonist sitesinin verdiği bilgilere göre, yüzlerce Yahudi topluca İran’a yerleşmek üzere harekete geçti ancak bu göçü İsrailli yetkililerin anlamaması için oldukça dolambaçlı bir yol seçti.

Plana göre; İran’a yerleşmek isteyen yüzlerce Ultra-Ortodoks Yahudi’yi taşıyan yolcu uçağı önce Guatemala’ya gidecek, buradan Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi’ne hava yoluyla geçip buradan kara yoluyla İran’a geçecekti.



Fakat Siyonist zulmünden kaçan yüzlerce Yahudi, Guatemala’da ABD ve İsrail istihbaratının ortak operasyonuyla durduruldu ve gözaltına alındı. Operasyon, seyahat özgürlüğüne vurulan büyük bir darbe olarak eleştirildi.



1980’lerde Haredi anti-Siyonist bir dini lider (rebbe) olan Shlomo Helbrans tarafından kurulan grup, Halacha’nın muhafazakar yorumlarına bağlı kalıyor. Filistin topraklarının işgal edildiğini ve İsrail’in bir devlet olmadığını ve olmaması gerektiğini belirtiyor. Kendi içlerinde görücü usulü evlilikler yapan Yahudi grubu, Siyonist basın “İsrail Talibanı” diyerek kendince aşağılıyor.

İran koz olarak kullanır

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv yönetimi ve ABD, Lev Tahor üyelerinin Tahran tarafından bir pazarlık kozu olarak kullanılabileceği korkusuyla, onların İran’a gitmesine engel oluyor.