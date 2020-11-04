İsrail zulmü: Hem ruhsat vermedi hem de evi yıktı
Terör devleti İsrail, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi daha yıktı. Evde oturan Emced İdris, ruhsat almak için belediyeye gittiğini ama ruhsat alamadığını söyledi.
İsrail güçlerinin Doğu Küdüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktığı bildirildi. Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde İsrail güçleri ve belediye ekiplerince bir yıkım daha gerçekleştirildi. Emced İdris isimli Filistinliye ait ev, ruhsatsız olduğu gerekçe gösterilerek yıkıldı.
Mepanews'in haberine göre İdris, ruhsat almak için belediyeye gitmesi gerektiği yönünde bir uyarı aldığını ancak belediyeye gittiğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu ifade etti.