  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail zulmü: Hem ruhsat vermedi hem de evi yıktı
Dünya

İsrail zulmü: Hem ruhsat vermedi hem de evi yıktı

Terör devleti İsrail, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi daha yıktı. Evde oturan Emced İdris, ruhsat almak için belediyeye gittiğini ama ruhsat alamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:36:00 -
İsrail zulmü: Hem ruhsat vermedi hem de evi yıktı

İsrail güçlerinin Doğu Küdüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktığı bildirildi. Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde İsrail güçleri ve belediye ekiplerince bir yıkım daha gerçekleştirildi. Emced İdris isimli Filistinliye ait ev, ruhsatsız olduğu gerekçe gösterilerek yıkıldı.

Mepanews'in haberine göre İdris, ruhsat almak için belediyeye gitmesi gerektiği yönünde bir uyarı aldığını ancak belediyeye gittiğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay