İsrail zulmü: Hem ruhsat vermedi hem de evi yıktı

İsrail güçlerinin Doğu Küdüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktığı bildirildi. Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde İsrail güçleri ve belediye ekiplerince bir yıkım daha gerçekleştirildi. Emced İdris isimli Filistinliye ait ev, ruhsatsız olduğu gerekçe gösterilerek yıkıldı.

Mepanews'in haberine göre İdris, ruhsat almak için belediyeye gitmesi gerektiği yönünde bir uyarı aldığını ancak belediyeye gittiğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu ifade etti.