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İsrail yönetiminden tıbbi kenevir ihracatına onay

Yeniakit Publisher
2020-05-16 04:15:00 -
İsrail yönetiminden tıbbi kenevir ihracatına onay

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, ülkede üretilen tıbbi kenevirin ihracatına onay verdi.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Ekonomi Bakanı Eli Cohen, tıbbi kenevirin başka ülkelere satışına onay veren kararı imzaladı.

Tıbbi kenevir ihracatı yapmak isteyen firmaların Sağlık Bakanlığına başvurarak gerekli lisansı alması gerekiyor.

Kenevirden elde edilen ürünlerin tıbbi amaçla kullanılmasına izin verilen İsrail'de halihazırda 8 firma kenevir üretimi yapıyor.

Uzmanlara göre, gelecek 5 yıl içinde 30 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi kenevir pazarında İsrail, kısa sürede 1 milyar dolardan fazla ihracat geliri hedefliyor.

İsrail kabinesi, Ocak 2019'da tıbbi kenevir ihracatını onaylarken Maliye ve Sağlık Bakanlığınca kurulacak komisyondan gerekli prosedürün belirlenmesi istenmişti.


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