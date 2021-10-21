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Dünya İsrail yine kan dökme peşinde: İran ile çatışma an meselesi
Dünya

İsrail yine kan dökme peşinde: İran ile çatışma an meselesi

İsrail Finans Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran ile çatışmasının an meselesi olduğunu ve diplomatik sürecin İran'ın nükleer programını durduramayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:34:00 -
İsrail yine kan dökme peşinde: İran ile çatışma an meselesi

Liberman, Walla News haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çatışma an meselesi"

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için yapılması planlanan müzakerelere değinen Liberman, "Hiçbir diplomatik süreç veya anlaşma İran'ın nükleer programını durduramaz." dedi.

Açıklamalarında İran'ı hedef alan Liberman, "İran ile çatışma an meselesi, bu da çok uzak değil." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 18 Ekim'de yer alan haberde, İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edilmişti.

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Yorumlar

Vedo

İran sadece müslüman ülkelerle savaşır. Bakın tarihe. Müslüman ülkelerle ne kadar savaşmış yahudi, heistşyan ülmelerle kaç sefer
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