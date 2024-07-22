İsrail yetmedi ABD ve İngiltere de vurdu! Küfür tek bir millettir

Yemen'deki İran destekli Husi yönetiminin Cuma günü Tel Aviv'e drone saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'in saldırısı bölgeyi bir kez daha diken üstüne getirdi. İsrail'e ait savaş uçakları cumartesi akşamı Yemen'in batısında Husilerin kontrolünde olan Hudeyde limanını vurdu. Saldırıda 8 kişi ölürken 87 kişi yaralandı. Gerilimin artması bölge ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki savaşı tüm bölgeye yayması konusunda endişelendiriyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, saldırının tüm cephelerde gerilimi artırdığına dikkat çekilirken savaşın genişlemesinden endişe duyulduğu kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise saldırıyı kınadıklarını ve gerilimin artmasından İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Maariv gazetesine makale yazan İsrailli Askeri Uzman Gavi Eşkenazi ise Hudeyde'ye düzenlenen saldırının bölgede yeni bir denklem oluşturduğunu ve İsrail'in başta İran olmak üzere bölge ülkelerine, "1700 kilometreye varan uzak yerleri vurabiliriz" mesajı ilettiğini kaydetti.

EYLAT LİMANI HİZMET DIŞI

Husilerin lideri Abdulmelik El-Husi de Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'nde İsrail'e karşı aktif cephe açıldığını ilan etti. Dün sabah saatlerinde ise Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği duyuruldu. Öte yandan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle İsrail'in Eylat Limanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi. Maariv gazetesine konuşan Eylat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, "Bu durum günlük 14 milyon dolarlık zarara sebep olacak" dedi.

ABD-İNGİLTERE DE VURDU

Dün de Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ile Kızıdeniz kıyısındaki Hudeyde kentlerinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Midi ilçesinin Bahis bölgesine 2 saldırı düzenledi. Haberde ayrıca, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz sahilindeki Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine de 4 kez hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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