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Dünya İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?
Dünya

İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

İsrail, 'yapay et' araştırmalarında ve üretiminde faaliyet gösterecek şirketlere 18 milyon dolar hibe etmeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:25:00 - 2022-04-20 10:26:08
İsrail 'yapay et' araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı! 'Bunlar komplo teorisi' diyenler nerede?

Times of Israel'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük yapay et konsorsiyumu olarak görülen ortaklığa 18 milyon dolarlık fon hibe edilecek.

Konsorsiyum içerisinde 14 ayrı şirketin yanı sıra 10 üniversite ve araştırma kuruluşu bulunuyor.

İsrail son dönemde yapay et araştırmalarının yoğunlaştığı ülkeler arasında.

İsrail'in, devlet hibelerinin yanı sıra özel sektörden de milyonlarca dolarlık yatırım yapılan yapay et üretiminin merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Yapay et tartışmaları tüm dünyada devam ederken, İsrail'in bu konuda başı çeken birkaç ülke arasında olduğu dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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