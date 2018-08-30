İsrail yanlısı vakıftan ödül alan FBI ajanından FETÖ'ye övgü!

ABD'de İsrail yanlısı çizgisi ve Türkiye aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), Washington'da gerçekleştirdiği ulusal güvenlik zirvesinde, bazı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına "cesaret" ödülü verdi. FDD'nin ödül verdiği isimler arasında New York'ta görülen ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı dava sürecini takip eden savcı yardımcılarına ve FBI ajanlarına da yer aldı.

MİZAH KONUSU OLDU

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin de yer aldığı ve "ulusal güvenlik zirvesi" temalı bir etkinlikte, Atilla davasındaki ajanlara ödül verilmesi tepki çekti, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "mizah konusu" yapıldı. Bazı kullanıcılar ise, aktif çalışan devlet görevlilerinin, bir davayı taraflı yayınlarla takip eden bir kuruluştan ödül almasının etik açıdan doğru olmadığına vurgu yaptı. Toplam yedi kişiye ödülü, FDD'nin Türkiye aleyhindeki çıkışlarıyla tanınan Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer verdi.

FETÖ ETKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından FETÖ üyesi firari polis Hüseyin Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti. McReynolds'ın bu sözleri, davadaki FETÖ etkisini ve FETÖ kaynaklı sözde delillerin nasıl kullanıldığını bir kez daha ortaya koydu.

TARAFLI KURULUŞUN YÖNETİCİLERİ

FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer’in, Hakan Atilla davasında duruşmalara "bilirkişi" olarak tayin edilmeleri tartışmalara neden olmuştu.. Aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir de Atilla davasının tanık listesinde yer almıştı.

CANITEZ DE TANIKLAR ARASINDAYDI

Öte yandan İstanbul Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Atilla davasındaki tanıklar arasında yer almıştı.Duruşmaların ilerleyen safhasında mahkemeye çıkan FETÖ firarisi Canıtez, söz konusu belgeler üzerinden Türkiye aleyhinde tanıklık yapmıştı.

TARAFSIZLIĞA KARŞI AYIP

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, skandal ödül töreniyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dava ile FETÖ arasındaki bağa dikkati çekti. McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor" ifadesini kullandı. Kılıç, McReynolds'ın "kahraman" diye söz ettiği FETÖ'cü eski firari polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan neden kaçındığını sordu. Kılıç, firari FETÖ'cü Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen, "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir" görüşünü paylaştı.