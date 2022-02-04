İsrail yanlısı ifadeleri için 1,5 yıl sonra özür diledi!

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Mogoeng Mogoeng, 2020’de Filistin yanlısı Güney Afrika hükümetinin resmi politikasını eleştirdiği ve İsrail’e destek verdiği açıklamaları nedeniyle özür diledi. Dindar bir Hristiyan olan Mogoeng, İsrail merkezli Jerusalem Post tarafından Haziran 2020’de video konferans aracılığıyla düzenlenen bir konferansta İsrail yanlısı ifadeler kullanarak, “Güney Afrika, kendisini İsrail-Filistin meselesinde oyunun kurallarını değiştirmek için harika bir fırsattan mahrum etti” demişti.

Bunun ardından, Güney Afrika hükümetinin İsrail’e yönelik resmi politikasını eleştirerek, bu politikada değişiklik önermesi nedeniyle ülkesinde hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Güney Afrika Adli Davranış Komisyonu, geçtiğimiz yıl Mogoeng’ın Güney Afrika ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin bir görüş ifade ederek, yargıçların tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile bağdaşmayan bir davranışta bulunduğunu bildirmişti.

Komisyon, Mogoeng’ın ifadelerinin saldırgan olduğu sonucuna vararak, özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Mogoeng bu karara itiraz etmişti.

Bundan tam bir yıl sonra, Mogoeng dün yazılı bir resmi özür yayımlayarak, “Ben, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Anayasa Mahkesi eski Başkanı Mogoeng Mogoeng. 23 Haziran 2020’de Jerusalem Post’un ev sahipliğinde katıldığım online seminerde kullandığım ifadelerle siyasi tartışmalara dahil olduğum için kayıtsız şartsız özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Mogoeng, Aralık 2020’de katıldığı bir etkinlikte ise, “Şeytandan gelen, insanların DNA’larını bozmayı amaçlayan herhangi bir aşı varsa Yüce Tanrım onu yok etsin” diye dua etmesinin ardından ağır eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.