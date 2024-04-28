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Dünya İsrail ve Hizbullah'a 'gerilimi azaltın' çağrısı
Dünya

İsrail ve Hizbullah'a 'gerilimi azaltın' çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:41:00 -
İsrail ve Hizbullah'a 'gerilimi azaltın' çağrısı

Lübnan'a ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, “İsrail ve Hizbullah'ın bu gerilimi sürdürmesinde kimsenin çıkarı yok” dedi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Lübnan’ı ziyaret etti. Sejourne, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili ile bir araya geldi.

İsrail ve Hizbullah'a 'gerilimi azaltın' çağrısı

Nakura’daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nü (UNIFIL) de ziyaret eden Sejourne, İsrail ve Hizbullah arasında gerilimin azaltılması çağrısında bulunarak, "En kötü senaryoyu reddediyoruz. İsrail ve Hizbullah'ın bu gerilimi sürdürmesinde kimsenin çıkarı yok. Benim mesajım budur” ifadelerini kullandı.

Sejourne, salı günü İsrail’e yapacağı ziyaret sırasında da aynı mesajı vereceğini belirtti.

Geçtiğimiz ocak ayında Beyrut'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Hizbullah birliklerinin İsrail sınırından en az 10 kilometre uzaklaştırılmasını ve İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasına ilişkin sunduğu teklife değinen Sejourne, son görüşmelerde çok ilerleme kaydettiklerini ve önümüzdeki haftalarda da görüşmeye devam edeceklerini ifade etti. Sejourne, savaşın önüne geçmek amacıyla Lübnanlı yetkililere sunacakları önerilerin bölgesel istikrarı artırmaya ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Başbakan Mikati ise, Lübnan’ın Fransa'nın teklifini değerlendirdiğini ve teklifin çeşitli yönlerine dair bir yanıt sunmaya hazırlandığını belirterek, “Fransız girişimi, Lübnan'ın tam olarak uygulamaya kararlı olduğu 1701 sayılı kararın uygulanması için pratik bir çerçeve oluştururken, İsrail'den de bu karara bağlı kalmasını ve Güney Lübnan'a yönelik yıkıcı saldırganlığını durdurmasını talep etmektedir" dedi.
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Hizbullah, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanana kadar somut bir şekilde müzakere yapmayacaklarını açıklamış ve Lübnan'daki istikrarın İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulamıştı.

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