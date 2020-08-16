  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İsrail ve BAE arasındaki normalleşme, ilk ürününü verdi! Duyurdular

Terör devleti İsrail ve Arap ülkelerinin yüz karası BAE arasında yapılan ve büyük tepki çeken normalleşme anlaşması sonrası ilk ticari anlaşmaya da imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:58:00 -
İsrail ve BAE arasındaki normalleşme, ilk ürününü verdi! Duyurdular

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la koronavirüse ilişkin araştırma geliştirme çalışmaları için ticari bir anlaşmaya imza attı.

İlk ürününü verdi

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberine göre, APEX Yönetim Kurulu Başkanı Halife Yusuf Huri, İsrail Tera Grup'la yapılan iş birliğinin, BAE ve İsrail iş sektörleri arasındaki bir ilk olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail ile Arap dünyasının utanç kaynağı BAE arasında yapılan ve büyük tepki toplayan normalleşme anlaşmasının ilk ürünü olan ilgili imzayla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin araştırmalarla beraber virüsün tespit edilmesini hızlandıracak, kolaylaştıracak ve yüksek doğruluk sağlayacak bir cihaz geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki utanç anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' adına anlaştıklarını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Trump'ın sözlerini paylaşarak, bunun tarihi bir gün olduğu iddiasında bulunmuştu.

"Farklı alanlarda da anlaşmalar imzalanacak"

BAE de iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda farklı alanlarda anlaşmalara imza atacaklarını bildirmişti.

BAE, İsrail'le 'normalleşen' üçüncü Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) böylece, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’den sonra terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Bizim alışverişimiz yok mu terörist israil ile?
  • Yanıtla
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce’yi çıldırtacak hamle! Talimatı verdi

Yeni parti iddialarıyla CHP’de kaynayan kazanı daha da alevlendiren Muharrem İnce’ye karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Flaş iddia: Mustafa Sarıgül'ün evinde hareketlilik var! İttifaka katılacak
Gündem

Flaş iddia: Mustafa Sarıgül'ün evinde hareketlilik var! İttifaka katılacak

Yerel seçimlerde CHP'den Şişli belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusu yapan ama ardından flaş bir kararla partisinden istifa ed..
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı