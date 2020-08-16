İsrail ve BAE arasındaki normalleşme, ilk ürününü verdi! Duyurdular

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la koronavirüse ilişkin araştırma geliştirme çalışmaları için ticari bir anlaşmaya imza attı.

İlk ürününü verdi

Arap ülkelerinin yüz karası BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberine göre, APEX Yönetim Kurulu Başkanı Halife Yusuf Huri, İsrail Tera Grup'la yapılan iş birliğinin, BAE ve İsrail iş sektörleri arasındaki bir ilk olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail ile Arap dünyasının utanç kaynağı BAE arasında yapılan ve büyük tepki toplayan normalleşme anlaşmasının ilk ürünü olan ilgili imzayla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin araştırmalarla beraber virüsün tespit edilmesini hızlandıracak, kolaylaştıracak ve yüksek doğruluk sağlayacak bir cihaz geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki utanç anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' adına anlaştıklarını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Trump'ın sözlerini paylaşarak, bunun tarihi bir gün olduğu iddiasında bulunmuştu.

"Farklı alanlarda da anlaşmalar imzalanacak"

BAE de iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda farklı alanlarda anlaşmalara imza atacaklarını bildirmişti.

BAE, İsrail'le 'normalleşen' üçüncü Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) böylece, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’den sonra terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuş oldu.