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Dünya İsrail vatandaşı Filistinliler yürüyüş yaptı ve ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ pankartı taşıdılar
Dünya

İsrail vatandaşı Filistinliler yürüyüş yaptı ve ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ pankartı taşıdılar

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Um el-Fehm kentinde Filistin bayraklarıyla ilk defa "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 19:58:00 -
İsrail vatandaşı Filistinliler yürüyüş yaptı ve ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ pankartı taşıdılar

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından "İlk Bayrak Yürüyüşü" başlığıyla yaptığı çağrı üzerine düzenlenen yürüyüşe yüzlerce İsrail vatandaşı Filistinli katıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yürüyüşe katılan Filistinliler "Kudüs Arap'tır" sloganları atarak, "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Silvan'ı kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı sağcı Yahudiler her sene İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal yıl dönümünde Eski Şehir'de İsrail bayrakları ile yürüyüş düzenliyor. Fanatik Yahudilerin bu yıl 15 Haziran’da Şam Kapısı’nda İsrail polisi korumasında düzenlediği "Bayrak Yürüyüşü" sırasında ırkçı sloganlar atılmış ve Hazreti Muhammed’e hakaret edilmişti. Provokatif yürüyüşü protesto eden Filistinler İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.



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