İsrail uçakları, Hamas’a ait bir mevziyi vurdu İsrail uçakları, Gazze’nin doğusunda bulunan Hamas’a ait bir mevziyi vurdu.

İsrail uçakları, Gazze’nin doğusunda bulunan Hamas’a ait bir mevziyi vurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının, Gazze’nin doğusunda Hamas’a ait bir askeri noktayı hedef aldığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı mevzinin Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırının Gazze’den İsrail’e atılan rokete cevap olarak yapıldığı kaydedildi.

Adraee, dün akşam saatlerinde de Gazze’den İsrail’e roket atıldığını bildirmişti.

İsrail uçakları, dün Gazze’de Hamas’a ait birçok mevziyi vurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.