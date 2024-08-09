İsrail, Türkiye'ye sonunda bunu da yaptırttı! Yazıklar olsun size

Hakkı Öcal, İsrail'in Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirdiği yazısında, İsrail'in Musevileri iki kez kitlesel katliamlardan kurtaran Türkiye'ye "tasmalı ülke" dedirttiğini belirtti. İsrail'in saldırgan politikalarının aslında intihar etmek olduğunu ifade eden Öcal, ABD ve AB'nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Öcal, İsrail'in bu gidişle ikiye bölüneceği öngörüsünde bulundu. Hakkı Öcal, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yazıklar olsun İsrail… Sonunda, Musevileri iki kere kitlesel katliamlardan kurtaran, yeni devletine en erken tanıma şerefi bahşeden Türkiye’ye kendine “tasmalı ülke” dedirttin ya! Bundan sonra iflah olacağını hiç sanmıyorum; geleceğin en iyi ihtimalle ikiyi bölünmek olur; ama böyle devam edersen belki de siyonist olmayan Musevi ve Hristiyanlarla ve onların dostu Filistinlilerin eliyle ortadan kalkacaksın.

(...) İsrail azgın bir kuduz köpek gibi saldırıyor.

İsrail aslında intihar ediyor. Ne laik ve gerçek Tevrat Musevileri, ne modern İsrail gençleri ve ne de Müslümanlar, bu intiharı seyretmeyi hak ediyorlar. İsrail’in bu kadar ileri gitmesinin müsebbibi olan ABD ve AB artık harekete geçmelidir.”

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