İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş!

İsrail istihbaratının, dünya genelinde Filistin’e destek amacıyla gerçekleştirilen protesto ve eylemleri adım adım takip ederek geniş kapsamlı bir fişleme raporu yayınladığı ortaya çıktı.

İsrail’in hazırladığı istihbarat raporunda, Türkiye’de gerçekleştirilen 12 eylem ayrı başlıklar altında detaylandırılarak risk analizlerine tabi tutuldu.

TÜRKİYE'DEN 12 EYLEM LİSTEDE: GAZETECİ VE SANATÇILARA YAKIN TAKİP

Raporda, eylemlerin düzenlendiği alanlar ve STK’ların isimleri şu şekilde fişlendi:

1 Ocak 2025: Galata Köprüsü’nde düzenlenen büyük Filistin yürüyüşü.

4 Ocak 2025: İzmir Konak Cumhuriyet Meydanı’nda “Filistin İçin 1000 Genç” grubunun protestosu.

6 Şubat 2025: Open Rafah ve İHH tarafından ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen eylem.

13 Haziran 2025 (Yüksek Risk): Open Rafah tarafından Mısır Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylem raporda "yüksek risk" notuyla kayda geçti. Bu eylemin yanına gazeteci Adem Özköse, yönetmen Tülay Gökçimen, şair Dursun Ali Erzincanlı ve sunucu Bekir Develi’nin isimleri eklenerek, "Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını savunmak amacıyla Küresel Gazze Yürüyüşü düzenleyecekler" ifadesi not edildi.

14-15 Haziran 2025: “Filistin’e Özgürlük” grubunun Kadıköy Müze Gazhane, İskele Meydanı ve Ankara Sakarya Caddesi eylemleri.

Haziran-Ağustos 2025 Dönemi: Open Rafah’ın Mısır Konsolosluğu ve Karaköy Harbor’da düzenlediği çeşitli protestolar ile "Siyonist Sisteme Karşı Gençlik Kolektifi"nin Bursa, Mersin ve İstanbul’daki eş zamanlı eylemleri.

28 Aralık 2025: Saraçhane Parkı’nda İstanbul Genç İHH ve İstanbul İHH Çocuk tarafından gerçekleştirilen son kitlesel etkinlik.

20 ÜLKEDE 4 BİN EYLEM VE X'TE 125 MİLYON PAYLAŞIM

Yayınlanan skandal rapor, İsrail’in siber ve diplomatik takibinin sınırlarının sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını, küresel bir fişleme ağı kurulduğunu gözler önüne serdi.

İsrail, sadece geçen yıl içerisinde 20 farklı ülkede düzenlenen tam 4 bin 73 İsrail karşıtı eylemi türlerine ve hedef gruplarına göre sınıflandırarak veri tabanına işledi.

Sokaktaki eylemlerin yanı sıra dijital dünyayı da abluka altına alan bakanlık, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinde yapılan 125 milyon Siyonizm karşıtı paylaşımı anlık olarak izledi. Filistin’e destek veren içeriklerin organizasyon ağları, etkileşim oranları ve kitle üzerindeki tesirleri İsrail tarafından tek tek analiz edildi.

Kaynak: Yeni Şafak / Rabia Şenol