İsrail, tüm sivil uçuşları durdurdu!

İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

Haniye suikastinin ardından bölgede gerilim yükseliyor. Tüm dünyadan suikastle ilgili açıklamalar gelirken İsrail sivil uçuşları durdurma kararı aldı.

Ülkede Haniye'ye düzenlenen suikaste yanıt olarak misilleme yapılmasından endişe ediliyor.

HANİYE SUİKASTİ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.