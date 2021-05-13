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Gündem İsrail terörünü itiraf ediyorlar! Rihanna'dan Filistin'e destek
Gündem

İsrail terörünü itiraf ediyorlar! Rihanna'dan Filistin'e destek

Dünyaca ünlü isimler İsrail'in Filistinlilere yönelik terör politikasını eleştirmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Rihanna da Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 17:06:00 -
İsrail terörünü itiraf ediyorlar! Rihanna'dan Filistin'e destek

Kaçak devlet İsrail'in teröristleri, Filistin'de alçakça sadırılarına devam ediyor.

Filistin halkına zulmeden İsrail'e karşı tepkiler geliyor. Rihanna da tepki veren ünlü isimler arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini dünyaya duyurdu.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalbim, İsrail ile Filistin arasında sergilenen şiddetle kırılıyor! Görmeye cesaret edemiyorum! Masum Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Sadece Gazze'de en az 13 masum çocuk öldü."

Çatışmaların ortasında kalan masum insanları kurtarmak için kararlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Rihanna, "Bir tür kararlılık olması gerekiyor! Ne yazık ki, masum insanların hükümet ve fanatikler tarafından sürdürülen inançlara kurban gitmesini izliyoruz ve bu döngünün kırılması gerekiyor!" dedi.

 

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