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Dünya İsrail terör güçleri, esirin aldıkları Filistinlinin evini havaya uçurdu!
Dünya

İsrail terör güçleri, esirin aldıkları Filistinlinin evini havaya uçurdu!

İsrail terör güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini havaya uçurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:59:00 -
İsrail terör güçleri, esirin aldıkları Filistinlinin evini havaya uçurdu!

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentine bağlı Tura köyünde terör devleti İsrail güçleri, Filistinli esir Muhammed Kabha'nın evini patlayıcılar ile havaya uçurarak yıktı. İsrailli teröristler, 40 yaşındaki Kabha'nın evini yıkmak için köye baskın düzenlerken, İsrail terör güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında birkaç Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri arbedenin ardından Filistinli esir Kabha’nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail, Kabha'yı Yahudi yerleşimci Esther Horgen'i öldürmekle suçluyor.

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