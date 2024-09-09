İsrail tehdidin dozunu artırdı ama! Hizbullah’tan rest “Tırmanışa tırmanış”

Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna “kuzeydeki durumu değiştirmek” için hazırlanma talimatı verdi. Bölgede yaşayan yüz bini aşkın yerleşimci bir yıla yakın süredir evlerine dönemiyor, tahliye edilmeyenlerse kendilerini bütünüyle Hizbullah'ın “insafına terk edilmiş” hissediyor ve Tel Aviv'i güney Lübnan'a askeri harekat başlatması için sıkıştırıyor. Durum giderek daha da karmaşıklaşırken Netanyahu pazar akşamı “mevcut durumun devam edemeyeceğini ve hükümetin kuzeydeki tüm sakinleri güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye kararlı olduğunu” iddia etti. Hizbullah'ı “İran'ın en güçlü kolu” olarak tanımladı.

Dünkü haberimizde İsrail güvenlik birimlerinden sızan “Lübnan'da savaşın yaklaştığı” yönündeki bilgileri aktarmıştık. Hizbullah pazar günü İsrail'in sivil savunma personeline yönelik saldırısına, Kiryat Şimona ve civarındaki askeri mevzileri İHA ve Falak füzeleriyle vurarak cevap verdi. Tel Aviv ayrıca Beyrut'a Gazze'de ateşkese ulaşılsa bile güney Lübnan'da ateşkes olmayacağı mesajını iletti.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kanal 12'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, çatışmaların mevcut haliyle devam etmesinin “İsrail'i kendisi için daha az rahat koşullar altında fakat daha hızlı bir şekilde askeri harekata girmeye zorlayacağını” söyledi. Bu yüzden Gazze'deki operasyonların bir ateşkes anlaşması kapsamında azalmasını beklemenin zamanlama açısından daha iyi olabileceğini kaydetti. Yetkili, İsrail ordusunun “olası bir savaş” için hazırlıklarının son aşamalarında olduğunu ve bunun kapsamlı kara hazırlıklarını da içerdiğini öne sürdü. “Savaşın genişletilmesi Lübnan'a karadan girmeyi, Hizbullah'ın Lübnan topraklarının derinliklerindeki kabiliyetlerini yok etmeyi ve bir İsrail işgaline karşı direnci azaltmak için savaşçılarını ortadan kaldırmayı içerebilir.” diye ekledi.

'GEÇ BİLE KALDIK'

Savaş Kabinesinden istifa ederek muhalefet saflarına katılan Benny Gantz pazar günü, Hizbullah karşısında ülkenin kuzeyindeki durumla ilgilenme zamanının geldiğini belirterek İran'la yüzleşme çağrısında bulundu. Washington'da düzenlenen bir Orta Doğu tartışma forumuna katılan Gantz, “Kuzeyde saat çaldı ve aslında bu noktada geç kaldığımızı düşünüyorum” dedi ve İsrail'in 7 Ekim operasyonundan sonra kuzeyden çok sayıda kişiyi tahliye ederek “hata yaptığını” söyledi.

Eski Komutan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmaya çalışmalıyız ancak bunu önümüzdeki günlerde ya da haftalarda yapamazsak kuzeye girmek zorundayız. Karadan harekatı d dahil olmak üzere her şeyi yapabilecek kabiliyete sahibiz. HAMAS eski bir hikaye... Asıl mesele İran ve onun bölgedeki vekilleriyle yapmaya çalıştıklarıdır.”

'BAĞIRIP ÇAĞIRMAK NAFİLE'

Bu tehditlere paralel olarak Hizbullah, “destek cephesini sürdürme” kararlılığını teyit etti. Partinin Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Damuş, “İsrail ne kadar yüksek sesle bağırırsa bağırsın yerleşimcileri evlerine geri getiremeyecek. Bunun tek yolu Gazze'ye saldırıyı durdurmaktır.” dedi.

Damuş pazar günü yaptığı konuşmada “Direniş angajman kurallarının değiştirilmesini ve mevcut denklemlerin bozulmasını asla kabul etmeyecek. Düşman saldırganlığını sürdürdükçe ve saldırılarını genişlettikçe, direniş de cevabını artıracak ve operasyonlarını genişletecektir.” değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey yetkili sözlerini şu şekilde noktaladı: “Düşmanın Lübnan içine saldırı hazırlığı ve tırmanış tehdidi pozisyonumuzu değiştirmeyecek, denklemlerimizi değiştirmeyecek ve bizi sahadan uzaklaştırmayacak çünkü tırmanışa sadece tırmanışla karşılık verilecek. Biz tehditlerden ya da gözdağından korkmayan bir halkız.”

'Zaferden çok yenilgiye yakınız'

Ehud Barak pazar günü Israel Today'e şu açıklamaları yaptı: “Gerçek çok zor. İsrail ne 7 Ekim'de ne de şimdiye kadarki savaşta kazandı. Aksine, yenilgiye zaferden daha yakın.” Bugün Hizbullah'a karşı girişilecek kapsamlı bir savaşın “bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini” belirtti ve “bunun acı ve ağır bir bedeli olacak büyük bir stratejik hata” diye ekledi. Barak'a göre “kuzeyde bir savaşı önlemek için gereken her şeyi yapmak gerekiyor çünkü ödenecek bedel herhangi bir anlaşmanın elde edebileceğinden daha iyi bir sonuca yol açmayacak.”

KAYNAK: AYDINLIK GAZETESİ