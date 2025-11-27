İsrail Suriye'ye baskın düzenledi!

Siyonist işgal kuvvetleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girerek kontrol noktası kurduktan sonra geri çekildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, 3 araçtan oluşan işgalci kuvvetler, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki El-Acraf ve Umm Batna köyleri arasındaki bölgeye sızdı.

İşgal kuvvetlerinin bölgeden çekilmeden önce bariyer kurduğu belirtildi.

İşgal araçları pazartesi günü iki kez Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek iki kontrol noktası kurdu. Bunlardan biri Ruveyhina köyü, Bir Acem kasabası ve Zübeyde köyü arasındaki yol üzerindeki UNDOF noktasının yakınında, diğeri ise Barika köyünün ortasındaki El-Kabbas kavşağında kuruldu. İşgalciler daha sonra oradan ayrıldılar.

İşgal araçları, 1974 tarihli Ayrılma Anlaşması'nı sistematik bir şekilde ihlal ederek neredeyse her gün Kuneytra kırsalına baskın düzenliyor.

Kasım ayında Kuneytra kırsalında belgelenen işgal baskını ve ihlallerinin toplam sayısı 46'ya ulaştı.

Şam, bu saldırılar ve sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak işgalci rejim egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesini kınıyor ve işgalci rejimin 2014 sonlarında Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra çöktüğünü ilan ettiği iki taraf arasındaki 1974 tarihli Güçlerin Çekilmesi Anlaşması'na olan bağlılığını vurguluyor.