  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

1900 dairenin olduğu site alev alev yandı: En az 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı

Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir

Daha şimdiden kavgaya tutuştular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Türkiye’nin Sudan sınavı: Sudan krizinde Ankara etkisi!

9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sonuç bildirgesi yayımlandı: Kur’an Kâinatı Okuyor

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı
Dünya İsrail Suriye'ye baskın düzenledi!
Dünya

İsrail Suriye'ye baskın düzenledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Suriye'ye baskın düzenledi!

Siyonist işgal kuvvetleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girerek kontrol noktası kurduktan sonra geri çekildi.

Siyonist işgal kuvvetleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girerek kontrol noktası kurduktan sonra geri çekildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, 3 araçtan oluşan işgalci kuvvetler, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki El-Acraf ve Umm Batna köyleri arasındaki bölgeye sızdı.

İşgal kuvvetlerinin bölgeden çekilmeden önce bariyer kurduğu belirtildi.

İşgal araçları pazartesi günü iki kez Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek iki kontrol noktası kurdu. Bunlardan biri Ruveyhina köyü, Bir Acem kasabası ve Zübeyde köyü arasındaki yol üzerindeki UNDOF noktasının yakınında, diğeri ise Barika köyünün ortasındaki El-Kabbas kavşağında kuruldu. İşgalciler daha sonra oradan ayrıldılar.

 

İşgal araçları, 1974 tarihli Ayrılma Anlaşması'nı sistematik bir şekilde ihlal ederek neredeyse her gün Kuneytra kırsalına baskın düzenliyor.

Kasım ayında Kuneytra kırsalında belgelenen işgal baskını ve ihlallerinin toplam sayısı 46'ya ulaştı.

Şam, bu saldırılar ve sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak işgalci rejim egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesini kınıyor ve işgalci rejimin 2014 sonlarında Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra çöktüğünü ilan ettiği iki taraf arasındaki 1974 tarihli Güçlerin Çekilmesi Anlaşması'na olan bağlılığını vurguluyor.

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!
X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Dünya

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı
Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

Dünya

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

Gazze’de sabah şoku! Katil İsrail konutları hedef aldı
Gazze’de sabah şoku! Katil İsrail konutları hedef aldı

Gündem

Gazze’de sabah şoku! Katil İsrail konutları hedef aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23