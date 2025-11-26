  • İSTANBUL
Gündem Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak
Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı bir kadının sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Her fırsatta Türkiye'yi karalamak isteyen çevrelere adeta kapak yapan kadının sözleri gündem oldu.

Türkiye'ye yerleşen bir Ukraynalı kadının sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kadın, Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu belirterek, Avrupa şehirleriyle kıyaslama yaptı.
Ukraynalı kadın, Paris gibi yerlerde bilmedikleri sokaklarda yürüyemeyeceklerini, ancak İstanbul'da hiçbir endişe duymadığını ifade etti. Kadın, "Türkiye, Avrupa'dan daha güvenli" sözleriyle, kişisel huzur ve güvenlik algısının Türkiye'de daha yüksek olduğunu dile getirdi.

