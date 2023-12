İsrail soykırımı! Şehit olanların sayısı 20 bine yaklaştı

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu günde devam ederken, can kaybı her geçen an artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 897’ye yükseldiğini belirtti.

İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde sağlık varlığını kasıtlı olarak ortadan kaldırdığını aktaran El-Kudra, “Uluslararası kuruluşlardan ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve uzman sağlık ekipleriyle destek olmalarını talep ediyoruz” dedi.