  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail soykırımı! Şehit olanların sayısı 20 bine yaklaştı
Gündem

İsrail soykırımı! Şehit olanların sayısı 20 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 18:38:00 - 2023-12-14 19:02:30
İsrail soykırımı! Şehit olanların sayısı 20 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze'deki katliamına ilişkin ortaya çıkan son bilançoyu açıkladı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu günde devam ederken, can kaybı her geçen an artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra  saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 897’ye yükseldiğini belirtti.

İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde sağlık varlığını kasıtlı olarak ortadan kaldırdığını aktaran El-Kudra, “Uluslararası kuruluşlardan ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve uzman sağlık ekipleriyle destek olmalarını talep ediyoruz” dedi.

Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım
Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım

Gündem

Katar'dan, Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Gündem

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'
Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'

Medya

Can Ataklı'dan akılalmaz sözler! 'Bıktım bu Gazze edebiyatından, usandık!'

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: "Ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor"
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: "Ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor"

Gündem

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: "Ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23