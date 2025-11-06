İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti, İsrail ise saldırıya yanıt verdi!

İtalya'daki Nova haber ajansının Brüksel muhabiri Gabriele Nunziati, 13 Ekim'de Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho'ya yönelttiği soru nedeniyle işinden kovuldu. Nunziati'nin "Sürekli Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden inşa etmesi gerektiğini söylüyorsunuz.

Peki İsrail de aynı şekilde Gazze'yi inşa etmeli mi?" sorusunu cevapsız bırakan Pinho, "Gerçekten ilginç bir soru" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan gazeteci, olaydan sonra çalıştığı kurum tarafından 27 Ekim günü kendisine işten çıkarıldığına dair bir e-posta iletildiğini açıkladı.

Nova haber ajansının sözcüsü Francesco Civita ise bu kararı doğrulayarak, sorunun “teknik olarak yanlış” olduğunu çünkü “Rusya'nın hiçbir provokasyon olmadan egemen bir ülkeyi işgal ettiğini, İsrail'in ise bir saldırıya yanıt verdiğini” söyledi.