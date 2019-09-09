0553 313 94 23

"İsrail son 6 ayda Gazze'de 30 gazeteciyi yaraladı"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in 22 Mart'tan bu yana sadece Gazze'de 30 gazeteciyi yaraladığını duyurdu- "Bu dönemde de Gazze'deki geniş çaplı sivil protestolar da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insan hakları hukuku konusunda ciddi ihlaller devam etti"- "Bunların doğrudan sonucu olarak 22 Mart 2019'dan bu yana 5'i çocuk 13 Filistinli öldürüldü"

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:31
"İsrail son 6 ayda Gazze'de 30 gazeteciyi yaraladı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin son 6 ayda sadece Gazze Şeridi'nde 30 gazeteciyi yaraladığını bildirdi.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumunun açılışında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin raporu sundu.

İnsan Hakları Konseyi'nin 22 Mart'ta İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul ettiğini anımsatan Bachelet, "Bu dönemde de Gazze'deki geniş çaplı sivil protestolar da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insan hakları hukuku konusunda ciddi ihlaller devam etti." dedi.

Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini 30 Mart 2018'de başlattığını hatırlatan Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, lastik kaplamalı bombalar, tazyikli su ile saldırmasının yanı sıra düzenli olarak hakiki mühimmat kullanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bachelet, "Bunların doğrudan sonucu olarak 22 Mart 2019'dan bu yana 5'i çocuk 13 Filistinli öldürüldü. Daha geçen cuma günü 14 ve 17 yaşlarında iki erkek çocuğu çitin yanında gösteri yaparken İsrail Toplum Güçlerinin hakiki mühimmat kullanmasıyla öldürüldü. İlk izlenimler, onların hayati bir tehlike veya ciddi yaralanma tehdidi olmayan bir ortamda öldürüldüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık çalışanları ve gazetecilerin vurulmasına tepki

Marttan bu yana sağlık çalışanları ve gazeteciler dahil yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Bachelet, yaralananların pek çoğunda kalıcı hasarlar oluştuğunu, 20 kişinin ampütasyon (uzuv kesilmesi) durumuna düştüğünü ve 6 kişinin de kalıcı olarak bir gözünü kaybettiğini belirtti.

Gösterilerin ilk yılında da 189 Filistinli göstericinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ifade eden Bachelet, 263 çocuğun da hakiki mühimmat ile yaralanmasının kendileri için büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

İsrail güvenlik güçlerini sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarından dolayı eleştiren Bachelet, 22 Mart'tan bu yana sağlık çalışanı üniformaları giydikleri açıkça görülen 45'ten fazla ilk yardım çalışanının yaralıları kurtarma operasyonları esnasında vurulduğuna dikkati çekti.

- İsrail dört AA muhabirini yaralamıştı

Bachelet, "Aynı dönemde protestoları haberleştiren 30 gazeteci İsrail toplum güçleri tarafından yaralandı." şeklinde konuştu.

İsrail'i uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eden Bachelet, İsrail'e Gazze'deki gösterilerde şehit ve yaralananlara yönelik gerekli soruşturmaları başlatması çağrısında bulundu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018'den bu yana ikisi abluka altındaki Gazze Şeridi, ikisi de işgal altındaki Batı Şeria'da olmak üzere dört Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İsrail güçlerince yaralanmıştı.

Aynı dönemde Gazze'de farklı medya kuruluşlarında görevle 2 gazeteci ise öldürülmüştü.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:31
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  2. BM
  3. Filistin
  4. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum’da ilk ders zili çaldı
    1. Çorum’da ilk ders zili çaldı
    2. Antalya’da varil dolusu uyuşturucu ele..
    3. Kadıköy’de yan bakma nedeniyle çıkan..
    4. Azez’de petrol tankeri patladı: 2..
    5. TOKİ konutları ne zaman teslim..
    6. Yozgat Belediyesi’nden bin 500 kişilik..
    7. 9 adet tabancayla uygulamaya takıldı
    8. Bülent Arınç'ın Ahmet Türk çıkışı olay..
    9. İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor
    10. Antalya’da yolcusunu unutan tur..
    11. Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
    12. İzmir'deki silahlı kavgada 2 Suriyeli..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun..
    14. Yunanistan'a kaçarken yakalanan..
    15. KBÜ’ye Irak’ta yoğun ilgi
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey..
    17. "İsrail son 6 ayda Gazze'de 30..
    18. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları..
    19. Antalyaspor’dan er meydanında forma..
    20. ADÜ Rektörü Aldemir, “Evlatlarına..
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna..
    23. Vali Şimşek’ten Emniyet Müdürü..
    24. Geleneksel kahvaltının buluşma noktası..
    25. Arazi davasında 7 kişiye uzaklaştırma..
    26. Newyork’ta beğeni toplayan Ahmet..
    27. Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte..
    28. Side’de tarih sanatla buluşuyor
    29. Pazaryeri ilçesinde de ilk ders zili..
    30. İmamoğlu'na bir şok daha! Araştırma..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!