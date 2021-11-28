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Dünya İsrail sınırları kapatıyor! Telaşa kapıldılar
Dünya

İsrail sınırları kapatıyor! Telaşa kapıldılar

Yeni koronavirüs varyantının dünyada yayılmaya başlaması nedeniyle İsrail sınırlarını yabancılara 14 gün boyunca kapalı tutacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:28:00 -
İsrail sınırları kapatıyor! Telaşa kapıldılar

İsrail, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre karar, kabinenin onaylamasıyla birlikte bu gece yarısından sonra devreye girecek. İsrail şimdiye kadar Omikron kaynaklı 1 koronavirüs vakası bildirdi.

Türkiye ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, Güney Afrika ve komşu ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) B.1.1.529 olarak tanımlanan koronavirüs varyantını endişe verici varyant kategorisine aldı. Varyant Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesiyle Omikron) olarak isimlendirildi.

WHO, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı. Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu. Cumartesi günü acil gündemle toplanan İsrail koronavirüs kurulu, yeni birtakım önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ancak bu önlemler hükümet kabinesinin onayıyla yürürlüğe girecek.

İsrail vatandaşı olmayan insanların ülkeye girişinin yasaklanmasına ek olarak, ülkeye girişlerde iki doz aşı olmuş İsraillilere 3 gün zorunlu karantina; aşılanmamış İsrail vatandaşlarına ise 7 günlük karantina şartı getiriliyor. Kabine ayrıca koronavirüs tanısı konmuş kişilerin takibi için İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'e de yetki verdi.

 

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