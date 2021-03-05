İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ten açıklama! İran'ın nükleer merkezlerine saldırı planı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer merkezlerine olası saldırılar için planları güncellediklerini bildirdi.

Fox News'e verdiği röportajda Gantz, söz konusu askeri hamle için planlarına devam ettiklerini, bu planların saldırılar başlayıncaya kadar geliştirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Gantz, dünyanın İran'ı nükleer silah elde etmeden önce durdurması gerektiğini belirterek, eğer bu yapılmazsa kendilerinin bağımsız bir şekilde aksiyon alacağını vurguladı.

İsrail 1981 yılında Irak'ın, 2007 yılında ise Suriye'nin nükleer çalışma merkezlerini hava saldırılarıyla imha etmişti. Ancak İran'a yönelik benzeri bir saldırının, bu iki saldırının aksine, kapsamlı bir savaşı tetiklemesinden endişe ediliyor.

İran nükleer silah elde etmeye yaklaştı

İran yönetimi, 2021 yılı başı itibariyle, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20 seviyesine çıkardıklarını açıkladı.

Uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesi, ABD ve Avrupa ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın şimdiye kadarki en ciddi ihlali niteliğindeydi. İran'a nükleer anlaşmayla verilen uranyum zenginleştirme seviyesi izni yüzde 3.67 idi.

Uzmanlara göre İran, yüzde 20'lik seviyeye ulaşarak, nükleer silah üretilmesi için gereken sürece oldukça yaklaşmış bulunuyor.

Uranyum ve nükleer silahlar

Uranyum, dünyada enerjiden nükleer silahların üretimine kadar birçok kritik alanda kullanım sahası buluyor.

Saf haliyle kullanılmayan uranyum, teknolojik tesislerde işlenerek zenginleştiriliyor. Uranyumun yalnızca çok özel bir izotopu olan "Uranyum 235" nükleer enerji ve nükleer silah için kullanılabiliyor. Nükleer enerji üreten reaktörlerde kullanılan uranyum, yüzde 3-5 arasında zenginleştirilmesi yeterli.

Uluslararası otoriteler, yüzde 0-20 arası zenginleştirilmiş uranyumu düşük zenginleştirilmiş, yüzde 20 ve üzerini ise yüksek zenginleştirilmiş uranyum olarak kabul ediyor. Güçlü nükleer silahlar üretmek için gereken uranyum zenginleştirme seviyesi yüzde 80-90 olsa da, bu konuda kritik bir nokta bulunuyor.

Nükleer silah için ne kadar uranyum gerekiyor?

Nükleer silahların üretimi için gereken bu seviyeye ulaşmak ise göründüğü kadar zor değil.

Yüzde 20 ile yüzde 80 arasında rakamsal olarak büyük bir fark varmış gibi gözükse de, aslında bu boşluk kolayca kapatılabiliyor. Uranyumu sıfır seviyesinden yüzde 20'ye kadar zenginleştirmek oldukça zorken, yüzde 20'nin üzerine çıkarmak oldukça kolay ve çok daha hızlı bir süreç.

Yüzde 20 zenginleştirme seviyesine kadar, her bir "Uranyum 235" izotopunu üretmek için yaklaşık 140 Uranyum 238 atomu gerekiyor. Örneğin İran, yüzde 3.67 seviyesinde çıkmak için, "Uranyum 235" üretirken, 114 "Uranyum 238" izotopunu çıkarması gerekiyordu.

Fakat yüzde 20 seviyesinden sonra, her bir "Uranyum 235" izotopu için sadece 4 tane "Uranyum 238" atomu gerekiyor. Bu da İran'ın çok kısa bir süre içerisinde yüzde 80 seviyelerine çıkıp nükleer silah geliştirecek noktaya ulaşabileceği anlamına geliyor. Bir nükleer silah yapmak için yaklaşık 15 kilogram zenginleştirilmiş Uranyum gerekiyor.

Uzmanlar, İran'ın nükleer silaha bu kadar yaklaşmasının İsrail ile ABD'nin bir askeri müdahalesine yol açabileceği görüşünde. Bu durumda ise Ortadoğu'da büyük ve kapsamlı bir savaşın patlak vermesinden endişe ediliyor.