  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu
Dünya

İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesindeki hedefleri vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:41:00 -

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan'ın Trablus kentinin kuzeyinden, yerel saatle 00.40'ta Hama'nın Misyaf bölgesine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz anında devreye girerek düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadelerine yer verildi. Saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Hama'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay