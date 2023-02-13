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Gündem İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Gündem

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırısında bir bölgeyi vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 07:35:00 -
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının bu gece Gazze'nin orta kesimlerinde Hamas'a ait roket üretimi ham maddelerinin bulunduğu yer altındaki bir noktayı hedef aldığını belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının 11 Şubat Cumartesi günü Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Hava saldırısının Hamas'ın gücünü ve silahlanma çabasını engellemek amaçlı olduğunu belirten Adraee, Hamas'ın İsrail'i hedef alan güvenliği delme operasyonlarının bedelini ödeyeceği tehdidinde bulundu.

Gazze'deki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail hava saldırılarını doğrularken, bombalanan yerler ve yakın çevrelerinde maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Kentteki Sağlık Bakanlığı ise henüz saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

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