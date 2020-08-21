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Aktüel İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Aktüel

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:02:32 -
İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu kısa süre önce Gazze Şeridi'nden gelen iki roketin Gazze ve İsrail arasındaki güvenlik çitlerinin bulunduğu bölgeye düştüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, bir haftadır Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.


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