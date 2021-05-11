İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Al-Salah İslam Derneği'ni vurdu
Gazze Şeridi'nde hukuka aykırı uygulamalarda bulunan İsrail, Deyr Al-Balah kentinde bulunan Al-Salah İslam Derneği'ni hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin Deyr Al-Balah kentinde bulunan Al-Salah İslam Derneği'ni hedef aldı.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr Al-Balah kentindeki Al-Salah İslam Derneği binasını hedef aldı.
Bina kullanılmaz hale geldi
Hayır faaliyetlerinde bulunan derneğe yönelik saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi. Saldırı sonucu dernek binasının kullanılmaz hale geldiği bildirildi.