İsrail saldırmaya devam ediyor
İsrail'e ait bir askeri helikopterin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine saldırdığı bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.
Ajansın haberinde, İsrail'e ait bir askeri halikopterin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesini hedef aldığı bilgisi verildi.
Haberde, saldırı sonrasında ölen ya da yaralanların olmadığı aktarıldı.
Dün gece SANA, hava savunma sistemlerinin Lazkiye kenti ve Hama'nın Masyaf bölgesinde İsrail'in saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaşmıştı. Ajans, saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6'sının da yaralandığını bildirmişti.