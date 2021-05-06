  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Bozkır'dan Ermenistan'a 'sözde soykırım' cevabı
O ilimizde korkutan deprem
Seyir halindeyken alev aldı!
Dünya İsrail saldırmaya devam ediyor
Dünya

İsrail saldırmaya devam ediyor

İsrail'e ait bir askeri helikopterin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine saldırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 01:49:00 -
İsrail saldırmaya devam ediyor

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Ajansın haberinde, İsrail'e ait bir askeri halikopterin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesini hedef aldığı bilgisi verildi.

Haberde, saldırı sonrasında ölen ya da yaralanların olmadığı aktarıldı.

Dün gece SANA, hava savunma sistemlerinin Lazkiye kenti ve Hama'nın Masyaf bölgesinde İsrail'in saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaşmıştı. Ajans, saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6'sının da yaralandığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor
Dünya

Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor

Rusya'da bir grup kadın Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayında rezil bir video çekti. Skandala imza atan kadınlar camiyi karşılarına alara..
Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler
Dünya

Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi kapsayan yeni anayasayı onayladı...
Testleri pozitif çıktı! Dünya liderleri şokta
Gündem

Testleri pozitif çıktı! Dünya liderleri şokta

İngiltere'nin dönem başkanlığında başkent Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki ik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay