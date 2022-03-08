İsrail, Putin'den çok özel bir istekte bulundu!

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İsrail Başbakanı Naftali Benet'in Rusya'da Putin'le yaptığı görüşmenin perde arkasını kaleme aldı. Putin'in Kiev'i bombalamama sebeplerinden birinin dünyadaki 500 veri şirketinin Ukrayna'da bulunması, bunun da 100'ünün İsrail'e ait olmasına işaret eden Uğur, "Rusya'nın 45 km uzunluğundaki işgal ordusunu bekletmesi ve kenti havadan bombalamamasının sebebinin bu olduğu söyleniyor" dedi. Fuat Uğur, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İsrail Başbakanı Naftali Benet Moskova’ya gitmeden önce Putin’den çok önemli bir 'RİCA’da daha bulunmuştu. Dünyadaki 500 büyük şirketin VERİ TABANI Ukrayna’da bulunmakta. Elektronik Yüksek Mühendisi Ayhan Şahin bana bunu iletene kadar ben de bilmiyordum. Veri tabanlarındaki akış ve işlemler Kiev’deki çeşitli şirketler üzerinden yürütülmekteydi. Rusların Kiev’i bombalamaları durumunda kentte dağınık durumda olan bu şirketlerin yer aldığı binaların da isabet alması ihtimali uykuları kaçırmaktaydı.

Malum teknolojileri nedeniyle Rus füzelerindeki sapmalar epey fazla. Veri tabanlarının uydu üzerinden aktarılması için Elon Musk Starlink uydusunu tahsis etti ama dataları bulunduran cihazların da fiziken taşınması zaman alacaktı.

İsrail Başbakanı Naftali Benet bu sebeple Putin’den kentin bombalanmaması ricasında bulundu. Neden mi? Çünkü dünyanın en büyük 500 şirketinin ilk sıraları paylaşan en az 100 tanesi Yahudi şirketleri de ondan.

Zaten tanık olduğumuz üzere Putin Kiev’i uzun süre bombalamadı ve hâlâ da bombalamıyor. Bilindiği gibi amacı sivil ölümlere yol açmak değil, Ukrayna devletini pes ettirmek. İsteseydi çoktan yapardı.”