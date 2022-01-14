İsrail polisi, Necef çölündeki protestolarda bu hafta 87 Filistinli bedeviyi gözaltına aldı

Necef Çölü'nün yerli topluluğu Filistinli bedeviler, kendilerine ait arazilerde İsrail'in yarı resmi devlet kurumu Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetini "mülkiyetlerine el koyma planının bir parçası" olarak görüyor.

İsrail polisi, ağaçlandırma faaliyeti kapsamında yürütülen kazı çalışmalarına karşı başlatılan protestoları şiddet kullanılarak bastırdı.

Olaylarda gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinli bedeviler için yargı süreci Beerşeba (Bi'rus Seba) Mahkemesinde devam ediyor.

Gözaltına alınan kişilerden 39'unun duruşması dün görüldü.

Duruşmaları takip eden İsrail Güney Bölgesi Arap Avukatlar Birliğinden Nasır el-Avatine, yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

Şimdiye kadar 28'i çocuk en az 87 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Avatine, bunlardan 24'ünün serbest bırakıldığını ifade etti.

Avatine, son duruşmada da suç işlediklerine dair hiçbir kanıt bulunmayan 4 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

"Bazı yargı mensupları, sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda"

Söz konusu gözaltıların, topraklarını savunan sivillerin protesto hakkına karşı yapıldığına ve İsrail yönetiminin bölge halkına karşı "yıldırma siyasi uyguladığına" dikkati çeken Filistinli avukat, şöyle devam etti:

"İsrail polisi, bölge halkının kazı çalışmalarına karşı başlattığı protestolara karşı korkutma ve yıldırma amacıyla onlarca genç kadın ve erkeği gözaltına almaya başladı. Gösteri hakkını engelledi. Bazıları serbest bırakıldı. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu çoğunluk ise hala gözaltında."

Avatine, "demokrasi ülkesi" iddiasında olan İsrail'in ifade ve gösteri özgürlüğünü engellediğini vurguladı.

Avukat Avatine, dava sürecine ilişkin, "Hukuki yollar dahilinde elimizden geleni yaptık ancak ne yazık ki son dönemde bazı yargı mensupları sağcı hükümetin elinde araçsallaşmış durumda. Gözaltıların (sürelerinin) uzatılması İsrail kanunlarına aykırı biçimde hukuki ve anayasal olmayan standartlara göre belirlenirken, keyfi biçimde ve baskı aracı olarak gerçekleştiriliyor." dedi.

Tartışmalı ağaçlandırma kampanyası

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Bölgenin yerel halkı Filistinli bedeviler, siyonist Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine, yüzyıllardır yaşadıkları topraklara el konulması ve "Yahudileştirme" maksadıyla yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Yerliler, bölgelerindeki bu girişime karşı düzenledikleri protestolarda arazi mülkiyetlerinin tanınması talep ediyor.

Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.