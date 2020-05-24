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Dünya

İsrail polisi Mescid'i Aksa'da bayram namazı kılanlara şiddet uyguladı

Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:48:00 - 2020-05-24 12:54:06
İsrail polisi Mescid'i Aksa'da bayram namazı kılanlara şiddet uyguladı

Kudüs’te bayram sabahında da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen müslümanlara müdahale etti. 

Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak için Harem-i Şerif'in de içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine geldi.

İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle açık alanda en fazla 50 kişinin toplu ibadet etmesine izin verilmesini gerekçe göstererek Eski Şehir'in kapılarına barikatlar kurdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşmasına engel olmaya çalıştı.

Barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarında bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinli ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, en az 4 Filistinliyi sert şekilde gözaltına aldı.

Yaşanan arbedenin ardından Filistinliler barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaştı.

İşgalin ve Kovid-19'un gölgesinde ramazan bayramına giren Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda etti.

Kovid-19 nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı olan Mescid-i Aksa'nın ramazan bayramından sonra yeniden ibadete açılacağı duyurulmuştu.

 

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Yorumlar

Alparslan 1071

Kahrolsun israil, kahrolsun abd, kahrolsun siyonizm!!!!!!
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