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Dünya İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Eli kanlı İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 09:25:00 -
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

 

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