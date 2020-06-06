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İsrail polisi, Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:03:46 -
İsrail polisi, Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi, içinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gençlerin neden gözaltına alındığı anlaşılmazken, İsrail polisinden de bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail makamlarının Sundus Uveys adlı Filistinli bir gazeteciyi, Mescid-i Aksa’dan 3 ay uzaklaştırdığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail güçleri bu yılın başından itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te 750 Filistinliyi gözaltına aldı.

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