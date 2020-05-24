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Aktüel

İsrail polisi, Filistinli yaşlı adamı yerlerde sürükledi

İsrail polisi Mescidi Aksa’nın çevresinde bayram namazını kılan Filistinli yaşlı adamı yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:25:45 -
İsrail polisi, Filistinli yaşlı adamı yerlerde sürükledi

İsrail polisi Mescidi Aksa’nın çevresinde bayram namazını kılan Filistinli yaşlı adamı yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.


İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın El-Esbat Kapısı önünde bu sabah Ramazan Bayram’ı namazını kılan Filistinlilere müdahale etti. Filistinlilere copla saldıran İsrail polisi, Filistinli bir yaşlı adamı yerlerde sürükledi. Yaşlı adam, polis tarafından metrelerce yerde sürüklenmesinin ardından gözaltına alındı.

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