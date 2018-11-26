THY- Euroleague
0553 313 94 23

"İsrail özel kuvvetleri resmi sınır kapısından Gazze'ye sızdı"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk:- (Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin) "Bir dizi ülkeyi kapsayacak yurt dışı turu için hazırlıkları yapılıyor"- "Gösteriler abluka tamamıyla kalkıncaya kadar devam edecek"- "Filistin yönetiminin önüne geçmek istemiyoruz ancak yönetimin kendini kapatması, Gazze'deki durumla ilgili pratik çözümleri reddetmesi, bölgedeki krizin giderek büyümesi bizi buna zorluyor"- "Pusulamız parçalamak değil birleştirmek ve bütün Filistin'i özgürleştirmektir"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20
"İsrail özel kuvvetleri resmi sınır kapısından Gazze'ye sızdı"

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail özel kuvvetlerinin istihbarat amacıyla resmi sınır kapısından Gazze'ye sızdığını söyleyerek, Filistin yönetiminin, Gazze'deki sınır kapılarının kontrolünü almasının Gazze'deki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini ve şüpheli tarafların girişine açık hale getirdiğini ifade etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir dizi ülkeyi kapsayacak yurt dışı turu için hazırlıklar yaptığı bilgisini veren Ebu Merzuk, turun tarihine ve hangi ülkeleri kapsayacağına ise değinmedi.

Musa Ebu Merzuk, "Hamas heyetinin Kahire ziyareti, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırı ve ateşkes" konularında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyetin, 21 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ulusal uzlaşı ve İsrail'le ateşkes konularını görüşme amacı taşıdığını söyledi.

- İsrail'le ateşkes dosyası

Kahire'deki görüşmeler kapsamında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yanan balon kullanılması, araç lastiği yakılması ve sınırdaki tellerden içeri girilmesi gibi olaylara son verilmesi üzerinde mutabık kalındığını belirten Ebu Merzuk, bu konuda herhangi anlaşmanın ise imzalanmadığını ifade etti.

Ebu Merzuk, bu eylemlere son verilmesi karşılığında verilen vaatleri ise şu şekilde sıraladı:

Sınırlar açılacak, Gazze'ye mal girişi sağlanacak, avlanma mesafesi yükseltilecek, istihdam imkanı sunulacak, memurların maaşları ödenecek, bölgeye yakıt temin edilecek, fabrikalar yeniden çalışmaya başlayacak, karada ve denizde Filistinlilere getirilen sınırlamalar kaldırılacak.

Hamaslı yetkili, gösterilerin ise abluka tamamıyla kalkıncaya kadar devam edeceğini belirterek, Gazze halkının mevcut anlaşmanın faydasını görmeye başladığını dile getirdi.

Ebu Merzuk, Gazze'nin yaşanılmaz bir şehre dönüşmemesi için bu anlaşmalar dahilinde birtakım büyük projelerin de uygulamaya konulacağını söyledi.

İsrail'in, Gazze sınırının Filistin tarafında kalan 300 metrelik kısmı tek taraflı olarak "tampon bölge" ilan etmesini kabul ettikleri yönündeki haberleri yalanlayan Ebu Merzuk, "Hamas'ın elindeki esir İsrail askerleriyle ilgili müzakerelerde Almanya ara buluculuğunda ilerleme kaydedildiği" iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Filistinli grupların varılan mutabakatla ilgili tutumuna değinen Ebu Merzuk, şunları söyledi:

"Bazıları dışında aktif gruplar, bu mutabakatları kabul ediyor ancak söz konusu anlaşmalar, Batı Şeria'da büyük bir ihlal olması durumunda Filistin direnişinin karşılık vermesine engel değildir."

- Filistinli gruplar arasında uzlaşı çabaları

Ebu Merzuk, Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki uzlaşı görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesinin nedenini Fetih'in "geri durması" şeklinde açıklayarak, bu sebeple herhangi bir toplantı yapılamadığını ve uzlaşı çabalarının tıkandığını söyledi.

Fetih hareketinin, Gazze'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması ve uzlaşı sürecine dahil olması temennisinde bulunan Ebu Merzuk, "Filistin yönetiminin önüne geçmek istemiyoruz ancak, yönetimin kendini kapatması, Gazze'deki durumla ilgili pratik çözümleri reddetmesi ve bölgedeki krizin giderek büyümesi bizi buna zorluyor." diye konuştu.

Hamas'ın, uzlaşı anlaşması aracılığıyla "ulusal ortaklık kurulmasını, Filistin meselesine tek bir tarafın hükmetmemesini, sorunlarla mücadele için ulusal bir program üzerine anlaşma yapılmasını ve seçimleri denetleyecek belirli görevlere sahip ulusal birlik hükümetinin kurulmasını" istediğini belirten Ebu Merzuk, tek bir siyasi yönetimin, tek bir başkanlığın, tek bir anayasanın olmasını ve 2011'de varılan anlaşma gereği Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) reforme edilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Fetih hareketinin, uzlaşı sürecinin tamamlanması için sunduğu önerileri ise "engelleyici adımlar ve inandırıcı olmayan gerekçeler" şeklinde nitelendiren Ebu Merzuk, Fetih'in, bu siyaseti izlemeye devam etmesi durumunda uzlaşı meselesinin tıkanmaya devam edeceğini dile getirdi.

- İsrail özel birliklerinin Gazze'deki sızma operasyonu

Ebu Merzuk, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinin, "istihbarat amaçlı" bölgeye sızdığını belirterek, "Özel kuvvetler, Gazze'ye resmi bir sınır kapısından sızdı. Filistin yönetiminin, Gazze'deki sınır kapılarının kontrolünü alması, Gazze'deki güvenlik durumunu olumsuz etkileyerek, şüpheli tarafların içeri girmesini açık hale getirdi. Bu, üzerinde durulması gereken ulusal bir mesele." diye konuştu.

Son olarak Ebu Merzuk, hareketinin "Gazze'de bir devlet oluşturma" adımını reddettiğini vurgulayarak "İsteseydik Hamas'a yabancı ülkelerin başkentlerinin açılacağı ve büyük sermayenin geleceği benzer önerileri kabul ederdik. Ancak bizim pusulamız parçalamak değil birleştirmek ve bütün Filistin'i özgürleştirmektir." ifadelerine yer verdi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20
  1. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı"nı düzenleyecek
    1. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    2. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    3. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    4. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    5. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    6. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    7. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    8. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    9. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    10. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    11. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    12. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    13. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    14. Reyhanlı saldırısının planlayıcısına..
    15. Didim'deki Apollon Tapınağı'nda oluşan..
    16. Multinet Up ayrıcalıkları Zorlu..
    17. İstanbul Sancaktepe'de askeri..
    18. "İsrail özel kuvvetleri resmi sınır..
    19. Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da aranıyor
    20. Seramik sanatında "fosfor" etkisi
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor