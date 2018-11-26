"İsrail özel kuvvetleri resmi sınır kapısından Gazze'ye sızdı"

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail özel kuvvetlerinin istihbarat amacıyla resmi sınır kapısından Gazze'ye sızdığını söyleyerek, Filistin yönetiminin, Gazze'deki sınır kapılarının kontrolünü almasının Gazze'deki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini ve şüpheli tarafların girişine açık hale getirdiğini ifade etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir dizi ülkeyi kapsayacak yurt dışı turu için hazırlıklar yaptığı bilgisini veren Ebu Merzuk, turun tarihine ve hangi ülkeleri kapsayacağına ise değinmedi.



Musa Ebu Merzuk, "Hamas heyetinin Kahire ziyareti, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırı ve ateşkes" konularında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyetin, 21 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ulusal uzlaşı ve İsrail'le ateşkes konularını görüşme amacı taşıdığını söyledi.

- İsrail'le ateşkes dosyası

Kahire'deki görüşmeler kapsamında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yanan balon kullanılması, araç lastiği yakılması ve sınırdaki tellerden içeri girilmesi gibi olaylara son verilmesi üzerinde mutabık kalındığını belirten Ebu Merzuk, bu konuda herhangi anlaşmanın ise imzalanmadığını ifade etti.

Ebu Merzuk, bu eylemlere son verilmesi karşılığında verilen vaatleri ise şu şekilde sıraladı:

Sınırlar açılacak, Gazze'ye mal girişi sağlanacak, avlanma mesafesi yükseltilecek, istihdam imkanı sunulacak, memurların maaşları ödenecek, bölgeye yakıt temin edilecek, fabrikalar yeniden çalışmaya başlayacak, karada ve denizde Filistinlilere getirilen sınırlamalar kaldırılacak.

Hamaslı yetkili, gösterilerin ise abluka tamamıyla kalkıncaya kadar devam edeceğini belirterek, Gazze halkının mevcut anlaşmanın faydasını görmeye başladığını dile getirdi.

Ebu Merzuk, Gazze'nin yaşanılmaz bir şehre dönüşmemesi için bu anlaşmalar dahilinde birtakım büyük projelerin de uygulamaya konulacağını söyledi.

İsrail'in, Gazze sınırının Filistin tarafında kalan 300 metrelik kısmı tek taraflı olarak "tampon bölge" ilan etmesini kabul ettikleri yönündeki haberleri yalanlayan Ebu Merzuk, "Hamas'ın elindeki esir İsrail askerleriyle ilgili müzakerelerde Almanya ara buluculuğunda ilerleme kaydedildiği" iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Filistinli grupların varılan mutabakatla ilgili tutumuna değinen Ebu Merzuk, şunları söyledi:

"Bazıları dışında aktif gruplar, bu mutabakatları kabul ediyor ancak söz konusu anlaşmalar, Batı Şeria'da büyük bir ihlal olması durumunda Filistin direnişinin karşılık vermesine engel değildir."

- Filistinli gruplar arasında uzlaşı çabaları

Ebu Merzuk, Hamas ve Fetih hareketleri arasındaki uzlaşı görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesinin nedenini Fetih'in "geri durması" şeklinde açıklayarak, bu sebeple herhangi bir toplantı yapılamadığını ve uzlaşı çabalarının tıkandığını söyledi.

Fetih hareketinin, Gazze'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması ve uzlaşı sürecine dahil olması temennisinde bulunan Ebu Merzuk, "Filistin yönetiminin önüne geçmek istemiyoruz ancak, yönetimin kendini kapatması, Gazze'deki durumla ilgili pratik çözümleri reddetmesi ve bölgedeki krizin giderek büyümesi bizi buna zorluyor." diye konuştu.

Hamas'ın, uzlaşı anlaşması aracılığıyla "ulusal ortaklık kurulmasını, Filistin meselesine tek bir tarafın hükmetmemesini, sorunlarla mücadele için ulusal bir program üzerine anlaşma yapılmasını ve seçimleri denetleyecek belirli görevlere sahip ulusal birlik hükümetinin kurulmasını" istediğini belirten Ebu Merzuk, tek bir siyasi yönetimin, tek bir başkanlığın, tek bir anayasanın olmasını ve 2011'de varılan anlaşma gereği Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) reforme edilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Fetih hareketinin, uzlaşı sürecinin tamamlanması için sunduğu önerileri ise "engelleyici adımlar ve inandırıcı olmayan gerekçeler" şeklinde nitelendiren Ebu Merzuk, Fetih'in, bu siyaseti izlemeye devam etmesi durumunda uzlaşı meselesinin tıkanmaya devam edeceğini dile getirdi.

- İsrail özel birliklerinin Gazze'deki sızma operasyonu

Ebu Merzuk, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinin, "istihbarat amaçlı" bölgeye sızdığını belirterek, "Özel kuvvetler, Gazze'ye resmi bir sınır kapısından sızdı. Filistin yönetiminin, Gazze'deki sınır kapılarının kontrolünü alması, Gazze'deki güvenlik durumunu olumsuz etkileyerek, şüpheli tarafların içeri girmesini açık hale getirdi. Bu, üzerinde durulması gereken ulusal bir mesele." diye konuştu.

Son olarak Ebu Merzuk, hareketinin "Gazze'de bir devlet oluşturma" adımını reddettiğini vurgulayarak "İsteseydik Hamas'a yabancı ülkelerin başkentlerinin açılacağı ve büyük sermayenin geleceği benzer önerileri kabul ederdik. Ancak bizim pusulamız parçalamak değil birleştirmek ve bütün Filistin'i özgürleştirmektir." ifadelerine yer verdi.



