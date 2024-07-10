İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, deniz kenarında kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, deniz kenarında kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Bölgedeki Filistinli ailelerin, banyo ve mutfak ihtiyaçları için deniz suyunu kullanması cilt hastalıklarının artmasına yol açıyor.
EDİTÖR: Seyda Kocaöz