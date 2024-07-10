  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi Allah gerçekten korumuş! F-35'in nasıl yok edilebileceğine dair gizli belge sızdırıldı

Ah bu Şaban Sevinç’in yalanları! Kerimoğlu yalanladı, Kılıçdaroğlu açıklama yaptı CHP karıştı

Nagehan Alçı'nın gayrimeşru ilişki yaşadığı kişi istihbaratçı çıktı! Yunanistan tam anlamıyla karıştı

Çalışan annelerin 'doğum izni' uzuyor!

Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk

Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Türkler artık Hintlilerin kapısını çalmak zorunda kalacak

Halk TV’de bir rezillik daha! Eylem diye yanıp sönen ampül arayanların düştüğü duruma bak

Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin

Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'ye kurulacak komployu açıkladı! Büyük olaylar yaşanacak
Dünya İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor
Dünya

İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:28:00 -
İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, deniz kenarında kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'nin farklı bölgelerinden Han Yunus kentine göç eden ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, deniz kenarında kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgedeki Filistinli ailelerin, banyo ve mutfak ihtiyaçları için deniz suyunu kullanması cilt hastalıklarının artmasına yol açıyor.

EDİTÖR: Seyda Kocaöz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23