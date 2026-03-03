  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atina’da Macron zirvesi! Yunanistan, Fransa’nın nükleer koruması altına giriyor Rusya'dan Harkiv ve Donetsk hamlesi! Üç yerleşim yeri daha işgalci çizmeleri altında Zorba Trump’tan vahşet ilanı: İran’ı perişan ediyoruz, daha sert vuracağız CHP yolsuzları ve rüşvetçileri sahiplendi! Özgür'den Fatih ve Buğra'ya görev Pentagon’dan küstah savunma! Hegseth "nükleer şantaj" yalanına sarıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar! Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Dünya İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi
Dünya

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

İsrail ordusu, daha önce hava ve denizden hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye semti için yeni bir saldırı uyarısında bulundu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, bölgenin yeniden hedef alınabileceği belirtilerek tehdit dozunun artırıldığı mesajı verildi.

İsrail ordusu, daha önce hava ve denizden hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye semti için yeni bir saldırı uyarısında bulundu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, bölgenin yeniden hedef alınabileceği belirtilerek tehdit dozunun artırıldığı mesajı verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail’in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.​​​​​​​

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23