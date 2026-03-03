İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi
İsrail ordusu, daha önce hava ve denizden hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye semti için yeni bir saldırı uyarısında bulundu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, bölgenin yeniden hedef alınabileceği belirtilerek tehdit dozunun artırıldığı mesajı verildi.
İsrail ordusu, daha önce hava ve denizden hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye semti için yeni bir saldırı uyarısında bulundu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, bölgenin yeniden hedef alınabileceği belirtilerek tehdit dozunun artırıldığı mesajı verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.
Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti.
Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail’in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.