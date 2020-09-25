  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail ordusundan Batı Şeria'daki gösteriye müdahale
Aktüel

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülleri 3 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:56:37 -
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Asira el-Kibliye beldesi yakınındaki bir bölgeye zeytin ağacı dikmek istedi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, 3 Filistinlinin atılan göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandığını, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiğini belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı