‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı

İsrail ordusuna geçen yıl katıldığı ve sosyal medyadan askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Şanlıurfa Halfetili Sabiha İrem Çevik ortaya çıktı. Halfeti'de yaşayan Kasım - Ayten Çevik'in altı kızının en küçüğü olan Çevik, isminin internette yer alması üzerine önceki gün Gaziantep Şahinbey Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Üniversiteyi terk edip geçen ay Cuma Karlangıç ile evlenen ve Gaziantep'e yerleşen Çevik, "Bugüne kadar hiç yurtdışına çıkmadım. Kimliğimi de kaybetmedim. Benim ismimin böylesine aşağılık, incitici bir şekilde kullanılmasına öfkem büyük. İsmimin kullanılmasıyla ilgili şüphelendiğim kişiler var. Bunları karakoldaki ifademde de belirttim. Hem benim hem de eşimin akraba ve tanıdıklarından çok sayıda telefon aldım. İsrail askeri kıyafetleriyle çıkan fotoğraf kesinlikle ben değilim. Ancak isim benim. Biz hassasiyetleri olan insanlarız. İsrail ordusunun Filistin'de Gazze'de Müslümanlara yaptıkları ortadayken benim ismimin bu şekilde çıkmasına öfkem büyük" dedi. Büyük tepki çeken sözde İsrail askeri paylaşımın sahte isim kullandığı ortaya çıktı. 29 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği operasyonda görev aldığı yönünde paylaşımlarda bulunan sözde asker Çevik, sosyal medya hesabında "Gazze'den Hamas'ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi" diye açıklamalarda bulunmuştu. İşte Çevik'in söyledikleri:

'ZALİMLERLE İSMİM KİRLETİLMEMELİ'

İsrail'in yıllardır Müslümanlara nasıl zulmettiğini, çocukluğumdan beri gördüm. Babam Halfeti'de çiftçilik yaparak hayatını kazanıyor. Şimdiye kadar hiç yurtdışına gitmedim, pasaportum da yok. Ailemden de yurtdışına giden yok. İsrail ile bir ilgim alakam yok. Hayatımda böyle bir şey duymadım, bilmedim. Bu sabah olayı duydum, teyzemin kızı bana bir fotoğraf yollayınca şoke oldum. Fotoğraftaki ben değilim ama adım, soyadım ve memleketim yazılarak benim aleyhime bir iftira atılmış. Bunu yapanlar mutlaka bizi tanıyan birileri.

Sizden önce istihbarattan gelip bilgi aldılar. Sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Dava açıp ismimin internette bu şekilde dolaşmasını kaldırtacağım. İleride çocuklarımız bizim ismimizi bu şekilde görmemeli. Çocukluğum ve gençliğim İsrail'in Müslümanlara yaptıkları kötülükleri okuyarak, izleyerek geçti. Benim böyle bir ülkeye askerlik yapmam mümkün mü? Bir insana iftira atarak böyle bir kötülük yapanda vicdan yoktur. Adalet önünde hesaplaşacağım. (SABAH)