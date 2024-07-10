İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, Hizbullah, İsrail'in gelişmiş gözetleme teknolojisinden kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor.

KÖR ETME STRATEJİSİ

Hizbullah lideri Nasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini incelemek ve saldırmak için kendi teknolojisi olan insansız hava araçlarını da kullanıyor.

Ekim ayında başlayan Gazze savaşından bu yana taraflar arasında çatışmalar yaşanıyor. Lübnan'ın güney sınırındaki çatışmalar nispeten sınırlı kalırken, son haftalarda artan saldırılar bunun tam ölçekli bir savaşa dönüşebileceği endişesini yoğunlaştırdı.

Reuters sayımlarına göre İsrail saldırıları Lübnan'da 330'dan fazla Hizbullah üyesini ve yaklaşık 90 sivili öldürdü. İsrail, Lübnan'dan gelen saldırılarda 21 asker ve 10 sivilin öldüğünü söylüyor.

24 YILDIR KULLANILAN SİSTEM

Kaynaklara göre Hizbullah ayrıca 2000'li yılların başından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Başka bir kaynağa göre, konuşmalar duyulması durumunda silahlar ve toplantı yerleri için kod sözcükler kullanılıyor. Kaynaklar bunların neredeyse her gün güncellendiğini ve kuryeler aracılığıyla birimlere iletildiğini söylüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İHA GÖZETİMİ

Grup ayrıca düşman hedefleri hakkında kendi istihbaratını toplayabilme ve küçük, ev yapımı insansız hava araçları (İHA) cephaneliğini kullanarak İsrail'in gözetleme tesislerine saldırabilme yeteneğini de öne sürüyor.

Hizbullah 18 Haziran'da, askeri tesisler ve liman tesisleri de dahil olmak üzere İsrail şehri Hayfa üzerinde gözetim uçağı tarafından toplanan videonun dokuz dakikalık bir bölümünü yayınladı. İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin insansız hava aracını tespit ettiğini ancak saldırı kabiliyeti olmadığı ve bunu yapmanın sakinleri tehlikeye atabileceği için onu durdurmama kararı alındığını söyledi.

Hizbullah'ın yayımladığı bir diğer videoda, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir insansız hava aracı saldırısında vurulmasından bir gün önce Sky Dew adı verilen devasa bir İsrail gözlem balonunun havadan çekilmiş görüntüleri yer alıyordu.