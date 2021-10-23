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Dünya İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 08:05:00 -
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberinde, Cenin'in kuzeyindeki el-Celme beldesini çevreleyen Ayrım Duvarı yakınındaki bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Haberde, vurulan kişinin durumuna ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'nın yanından geçen veya geçmeye çalışan Filistinlileri kasten vuruyor ya da gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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