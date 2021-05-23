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Gündem İsrail muhalefetinden tarihi itiraf: Medya savaşını kaybettik!
Gündem

İsrail muhalefetinden tarihi itiraf: Medya savaşını kaybettik!

Terör devleti İsrail’de hükümet kurma görevinin verildiği Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid, ateşkes kararının kendileri için “başarısızlık” olduğunu söyleyerek Netanyahu yönetimini eleştirdi. Lapid, "Bu hükümet kendisine verilen tüm sorumlulukları yerine getirmekte başarısız oldu. Mesajını medya aracılığıyla iletmekte acınası bir şekilde başarısız oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak hiçbir kelime yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:07:00 -
İsrail muhalefetinden tarihi itiraf: Medya savaşını kaybettik!

Ramazan ayından itibaren Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı ve ateşkes kararı aldı. Ateşkesin ardından İsrail muhalefeti, alınan kararın kendileri için “hezimet” olduğuna yönelik eleştirilerde bulunmayı sürdürüyor.

“Başarısızlığı açıklayacak kelime yok”

Middle East Monitor'un haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in hükümet kurma görevini verdiği Yeş Atid (Gelecek Var) partisi lideri Yair Lapid, “Bu hükümet (Netanyahu hükümeti) kendisine verilen tüm sorumlulukları yerine getirmekte başarısız oldu. Mesajını medya aracılığıyla iletmekte acınası bir şekilde başarısız oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak hiçbir kelime yok” açıklamasında bulundu.

“Hamas’a medya savaşında mağlup olduk”

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Lapid, Hamas'ın medya savaşında İsrail hükümetini mağlup ettiğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

ali osram

siz kendi kendinizi boyle avutun. millete yalan soylemeye hic bir hakkiniz yok. israil gazzenin buyuk bir kismini yerle bir etti. 250den fazla kisi katletti. 
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deniz

İKİ TÜRLÜ YAHUDİ VARDIR BİRİNCİ GRUPTAKİLER HZ MUSA YOLUNDA GİDENLER DİNDAR OLAN TİCARET YAPAN ZANAATKAR OLANLAR İKİNCİ GRUPTAKİLER HZ MUSA UYARILARINI DİKKATE ALMAMIŞ YOLDAN ÇIKMIŞ TİPLERİ SİYONİSTLER İŞTE MÜSLÜMAN COGRAFYASININ KIZDIĞI KAVGALARIN SEBEBİ BU SİYONİSTLER ONLAR RAHAT DURMAZ UYARILARIMIZ DİKKATE ALMAZLAR  
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