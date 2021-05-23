İsrail muhalefetinden tarihi itiraf: Medya savaşını kaybettik!

Ramazan ayından itibaren Filistinli sivillere yönelik saldırılarda bulunan ve 65’i çocuk 232 kişiyi şehit eden işgalci İsrail kuvvetleri geri adım attı ve ateşkes kararı aldı. Ateşkesin ardından İsrail muhalefeti, alınan kararın kendileri için “hezimet” olduğuna yönelik eleştirilerde bulunmayı sürdürüyor.

“Başarısızlığı açıklayacak kelime yok”

Middle East Monitor'un haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in hükümet kurma görevini verdiği Yeş Atid (Gelecek Var) partisi lideri Yair Lapid, “Bu hükümet (Netanyahu hükümeti) kendisine verilen tüm sorumlulukları yerine getirmekte başarısız oldu. Mesajını medya aracılığıyla iletmekte acınası bir şekilde başarısız oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak hiçbir kelime yok” açıklamasında bulundu.

“Hamas’a medya savaşında mağlup olduk”

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Lapid, Hamas'ın medya savaşında İsrail hükümetini mağlup ettiğini sözlerine ekledi.