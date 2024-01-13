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Dünya İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi
Dünya

İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 21:55:00 - 2024-01-13 22:02:16
İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi İsrail'in Mısır'a, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırına askeri operasyon hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İsrailli yetkililerin algı yönetimi yanı sıra yeni oyunları olduğu iddia ediliyor.

ABD merkezli WSJ’nin, "İsrail, kontrol etmediği son Gazze sınırını ele geçirmek için riskli bir görev planlıyor" başlıklı haberinde, Gazze’nin güney sınırına yapılacak askeri operasyonun, bir yanda Mısır ve diğer yanda yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinli nedeniyle "askeri açıdan karmaşık olacağı" kaydedildi.

İsrailli ve Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, "İsrailli yetkililerin Mısır'a sınırın Gazze tarafında askeri bir operasyon planladıklarını bildirdiği" öne sürüldü.

Mısır'ın sınırın kendi tarafındaki bariyerleri güçlendireceğini ve daha fazla gözetleme kulesi ve kamera yerleştireceğini ancak kayıtları paylaşmayacağını İsrail'e ilettiği, İsrail’in ise operasyona nihai onay vermediği ve tarihin Mısır ile yapılacak müzakerelere bağlı olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Aralık’ta Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'nun İsrail'in kontrolü altında olmasını istediğini söyleyerek yeni bir tartışmayı gündeme getirmişti.

Gazze'nin herhangi bir "tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini" belirten Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini, bunun haricinde hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini dile getirmişti.
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Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Mustafa Bekri, İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır arasındaki bölgeyi bombardımana tutmasının ardından 14 Aralık'ta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki tünelleri yok etme iddiasıyla bir saldırı başlattı. Bu, Mısır ile İsrail arasında krize yol açabilecek tehlikeli bir gelişme. Mısır'ın sınırları kırmızı çizgidir." ifadelerini kullanmıştı. (ntv)

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