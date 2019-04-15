İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu uyardı”

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ile ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını öne sürdü.

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv-Pekin ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını duyurdu. Haberde ABD’nin, Tel Aviv-Pekin hattındaki ilişkilerin ABD’nin İsrail ile yaptığı güvenlik iş birliğine zarar verebileceği konusunda uyaruda bulunduğu belirtildi. Trump’ın 25 Mart’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Trump-Netanyahu görüşmesinden kısa bir süre önce uyarıda bulunduğu aktarıldı. Trump’ın “Çin’in İsrail’e olan etkisini sınırlandırmazsanız ABD ile olan güvenlik işbirliği zarar görebilir” dediği iddia edildi.

İsrail’e yönelik benzer bir uyarının da Ocak ayının başında Kudüs’ü ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldiği belirtildi.