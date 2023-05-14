İsrail medyası, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nu bakın nasıl kıyasladı! Dikkat çeken ifadeler

İsrail merkezli The Jerusalem Post Gazetesi'nde 14 Mayıs 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yer aldı. Söz konusu yayın organında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu kıyaslandı. Bu doğrultuda Erdoğan'ın bağımsız bir dış politika için uğraştığı kaydedilirken Kılıçdaroğlu için ise "Türkiye için daha ılımlı ve yeni bir rota çizebilir." denildi.

The Jerusalem Post Gazetesi'nde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Erdoğan liderliğindeki Ankara, bağımsız bir dış politika çizmek zorunda olduğuna inanıyor ve iktidarda olduğu sürece bunu uygulamaya çalıştı.

Parçalanmış bir muhalefet yapısının adayı olan Kılıçdaroğlu, Türkiye için daha ılımlı ve yeni bir rota çizebilir. Batılı ülkeler büyük bir dikkatle seçim sonuçlarını bekliyor."

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KAYNAK: HABER7